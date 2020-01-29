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Dünya, Libya

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Libya'daki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduğu belirtildi.

Barış Seçkin   | 29.01.2020
İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter'daki hesabından Libya etiketiyle yaptığı paylaşımda, Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile görüştüğünü belirterek, "Berlin Konferansı'ndan sonra Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde yapılacak eylemleri ve silah ambargosunu temin edebilecek girişimleri ele aldık. Özellikle AB'de birleşik ve bütün olmalıyız." ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Di Maio'nun, Alman ve Avusturyalı mevkidaşlarına, Libya'daki ateşkes ihlallerinden duyduğu derin endişeyi aktardığı ve İtalya'nın, tarafları, karma askeri komitenin bir sonraki toplantısından başlayarak ateşkes ve diyaloğa geri dönmesi için teşvik etme hususundaki azami taahhüdünü yinelediği kaydedildi.

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