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Dünya, Koronavirüs

İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, AstraZenaca'nın yeni tip koronavirüs aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasının ardından aşıya olan güvenlerinin kaybolmadığını söyledi.

Barış Seçkin   | 17.03.2021
İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Parlamentosunun Sosyal İşler Komisyonunun toplantısına katılan Bakan Speranza, konuya ilişkin "İtalya hükümeti, aşıları bu zor dönemi kapatmanın ilk ve gerçek bir anahtarı olarak değerlendiriyor. Son saatlerde yaşananlar nedeniyle aşıya olan güvenimiz zedelenmiyor. Aşılama kampanyamız, gelecek dozlarla hızlanacak." diye konuştu.

Pek çok Avrupa ülkesi gibi İtalya'da da kullanımı 15 Mart’ta durdurulan AstraZeneca aşısıyla ilgili Speranza, "Bizim ve diğer Avrupa ülkelerinin ümidi, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) bu konuyla ilgili yanıtın ve güvencenin yarın gelmesine yönelik." dedi.

Speranza, salgının ilk dalgasına göre bugün daha iyi durumda olduklarına işaret ederek, "Mart 2020 ile Mart 2021 dönemi kıyaslanamaz. Eczanelerde test kapasitemizi arttırdık. 4 tane aşımız var. Johnson and Johnson aşısının da nisanın ikinci yarısında gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşılamada hızlanacakları ümidini dile getiren Speranza, "Beklentimiz ikinci çeyrekte 50 milyon doz, üçüncü çeyrekte de 80 milyon doz aşının İtalya'ya gelmesi yönünde. Bu aşılama kampanyasında çok önemli bir ivme yakalamak üzere olduğumuz anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya, ilk haftalarda hızlı ilerleme kaydetse de aşı tedarikinde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılardan etkilenmiş ve kampanyası yavaşlamıştı. AstraZeneca aşısının da 15 Mart'ta tedbiren durdurulmasının ardından kampanyanın hızı iyice düştü.

Ülkede bugün itibarıyla 7 milyon 39 bin 518 kişi aşılanırken, bunların 2 milyon 145 bin 434'ünü ikinci doz alanlar oluşturdu.

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