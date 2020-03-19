Euro
6.99
Dolar
6.55
BIST 100
85,195.39
Altın
1,467.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

Barış Seçkin   | 19.03.2020
İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı. 

İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti. 

Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440’a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti. 

Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti. 

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak Kovid-19'dan dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti. 

Öte yandan Rainews24’ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun bugün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi. 

Bergamo'daki hastane direktöründen İngilizce çağrı 

Ülkede son dönemde koronavirüs vakalarının ve kayıplarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana da virüsün yayılmaması için insanlara sokağa çıkmama çağrısını yinelerken, hükümetten de bölgede daha sıkı tedbirler almasını istedi. 

Bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bölgelerinde bugün itibariyle hasta ağırlayabilecekleri boş yatak kalmadığını söyledi. 

Bölgede en zor durumdaki Bergamo kenti hastanesi Papa 23. Giovanni’nin direktörü Stefano Fagiuoli, İngilizce paylaştığı videosunda, “Umutsuzca hemşirelere, doktorlara, solunum cihazlarına ve koruyucu ekipmanlara ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı. 

Fagiuoli, hastanede ve bölgelerindeki durumun son derece acil ve kritik olduğunu vurguladı. 

Bu arada yerel basın, defin işlemlerine yetişilemediğini, çok sayıda cenazenin kiliselerde bekletildiğini duyurdu. 

Bergamo’da Kovid-19 tespit edilen yeni doğan bir bebeğin iyileştiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi
Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü
İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

Basın İlan Kurumundan koronavirüs duyurusu

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi
Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi

Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı