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Dünya

İtalya ile Rusya arasında diplomatik gerilim sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik sözleri nedeniyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi, İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Barış Seçkin, Dmitri Chirciu  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İtalya ile Rusya arasında diplomatik gerilim sürüyor

Roma

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rus yetkililerin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yönelik sözlerini kınadığını belirterek, Rusya'nın Roma Büyükelçisinin bakanlığa çağrılması talimatını verdiğini bildirdi.

Roma ve Moskova hattında, geçen ay Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bir konuşmasında Ukrayna'yı işgalinden ötürü Rusya'yı Nazi Almanyası'na benzetmesiyle başlayan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın buna sert yanıt vermesiyle söz düellosu şeklinde gelişen diplomatik kriz, sona erdiği düşünülürken bugün yeniden alevlendi.

Sözcü Zaharova'nın, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "Rusya'nın nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği" yönündeki açıklamasına karşılık, "Bu yalan. Bu gerçek değil. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor" ifadesini kullanması, İtalya'da tepkilere yol açtı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yönelik bir kez daha yapılan sözlü saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Kendisi barış insanı, ülkenin ve Avrupa Birliğinin sembolüdür. Bu nedenle, Rusya Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdim. Cumhurbaşkanına en içten dayanışmamı sunuyorum." açıklamasına yer verdi.

İktidarın küçük ortaklarından olan ve dönem dönem Rusya yanlısı bir tutum sergilemekle eleştirilen aşırı sağcı Lig Partisi'nden de bu son krize ilişkin yapılan açıklamada, "Lig, her zaman ulusal egemenliğin korunmasından yanadır. Cumhurbaşkanıyla dayanışma içinde olmak, tonu düşürmek gerekir. Herkes nihayet barışa ulaşmak için çalışsın." değerlendirmesinde bulunuldu.

Senato Başkanı Ignazio La Russa da Rus yetkilinin, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Geçen ay başlayan kriz

Cumhurbaşkanı Mattarella, 5 Şubat'ta, Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktora beratı aldığı törende yaptığı konuşmada, Rusya'yı, Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası'na benzetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14 Şubat'ta, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Mattarella'nın açıklamalarını eleştirerek, bu açıklamaları "kutsal değerlere karşı saldırgan tutum" olarak nitelendirmişti. Zaharova, İtalya'nın 2. Dünya Savaşı esnasında Rusya'ya saldırdığını söylemişti.

Zaharova'nın bu sözlerine, İtalya'da iktidar ve muhalefet partileri tepki göstermişti.

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