Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
115,461.30
Altın
1,774.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, günübirlik ziyaret kapsamında bugün Libya’ya gitti.

Barış Seçkin   | 24.06.2020
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

Roma

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Di Maio’nun Libya’nın başkenti Trablus’ta temaslarda bulunacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Bakan Di Maio’nun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği belirtildi.

Di Maio’nun Trablus'un 180 kilometre doğusundaki Misrata kentini ve buradaki 300 İtalyan askerinin bulunduğu hastaneyi de ziyaret etmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Di Maio, aralık ve şubat aylarında da Libya’da temaslarda bulunurken 6 ay gibi bir sürede bu ülkeye üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı
Almanya’da Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi artıyor
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov karantina altına alınacak
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 369 bini geçti

Benzer haberler

Libya ve Yemen'de başarısız olan BAE aynı politikalarını sürdürecek mi?

Libya ve Yemen'de başarısız olan BAE aynı politikalarını sürdürecek mi?

Fransa'nın ikiyüzlü stratejisi Libya’nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'da tuzaklar bozulmuştur

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Libya'da

AA Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntüledi

AA Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntüledi

Arap Birliği'nin Libya ile aldığı kararın bazı maddelerine 4 ülkeden itiraz geldi

Arap Birliği'nin Libya ile aldığı kararın bazı maddelerine 4 ülkeden itiraz geldi