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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın yemin törenine katılacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Washington'da yapılacak yemin törenine katılacağı bildirildi.

Barış Seçkin  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın yemin törenine katılacak

Roma

Başbakanlığın paylaştığı programa göre Meloni, 20 Ocak Pazartesi günü Trump'ın göreve başlayacağı yemin töreninde hazır bulunacak.

Meloni'nin, Trump'ın yemin törenine katılacak Avrupalı en üst düzey siyasi lider olması bekleniyor.

Trump, yemin törenine, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i davet etmezken, Avrupa'dan daha aşırı sağcı ve milliyetçi eksendeki siyasi liderleri çağırmıştı.

Meloni, 5 Ocak'ta sürpriz bir geziyle ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde ziyaret etmişti. Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadınla birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Meloni'nin ayrıca Trump'ın yakın müttefiki olan teknoloji milyarderi Elon Musk ile de iyi ilişkileri bulunuyor.

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