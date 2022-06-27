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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya Başbakanı Draghi: Putin kazanmamalı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmaması gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin   | 27.06.2022
İtalya Başbakanı Draghi: Putin kazanmamalı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Roma

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne katılan Draghi'nin Ukrayna özel oturumunda dile getirdiği görüşleri, İtalya Başbakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin de katıldığı oturumda Draghi, "Ukrayna'ya destek konusunda birlik olalım. Eğer kaybederse, bütün demokrasiler kaybeder ve demokrasinin etkili bir yönetim modeli olduğunu iddia etmek güçleşir. Putin kazanmamalı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi için de önemli olduğunu belirten Draghi, "Birlik, komşu ülkelere yönelik tutumunu, uzun vadeli stratejisini derinden değiştirmiştir. Bu çok önemli bir değişikliktir." yorumunu yaptı.

Draghi'nin İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'la G7 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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