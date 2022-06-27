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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

İsrail'de muhalefet Meclisi feshedecek oylamayı erteleyerek alternatif hükümet kurma peşinde

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Binyamin Netanyahu liderliğinde alternatif bir hükümet kurulmasını önlemek için her şeyi yapacağını söyledi.

Mücahit Aydemir   | 27.06.2022
İsrail'de muhalefet Meclisi feshedecek oylamayı erteleyerek alternatif hükümet kurma peşinde

Kudüs

İsrail muhalefetinin erken seçimlere gidilmesi için Mecliste bugün yapılması planlanan oylamayı ertelemeye çalıştığı belirtiliyor.

Muhalefet ve koalisyon hükümetini oluşturan partiler arasında, Meclisin feshedilmesi için yapılacak oylama ve erken seçim tarihi konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunun haberine göre, muhalefetteki Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, "Muhalefet liderlerinin toplantısında Meclisin feshini ve geçici hükümet kurulmasını ertelemek için mümkün olan her şeyi yapma konusunda anlaştık." dedi.

Smotrich'in bu açıklamaları, sandık başına gitmeye gerek kalmadan Meclis içinden yeni bir hükümetin kurulması anlamına geliyor.

Smotrich ve muhalefetteki diğer sağ partiler, alternatif hükümet için sağcı Likud Partisi lideri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekliyor.

“Netanyahu'nun başkanlığında bir hükümetin kurulmasını önlemek için her şeyi yapacağım”

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, liderliğini yaptığı Mavi Beyaz Partisinin milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, "Netanyahu başkanlığında alternatif bir hükümetin" kurulmasını engelleyeceğini söyledi.

Gantz, "Kapsamlı, istikrarlı ve kalıcı bir birlik hükümeti kurma amacıyla sandık başına gideceğiz. Siyasi karışıklığı çözmenin tek yolu bu." diye konuştu.

Mevcut hükümetin iyi bir hükümet olduğunu savunan Gantz, "Yolun dörtte birinde durduk; hedefimiz bir sonraki hükümette kaldığımız noktadan devam etmek. Netanyahu'nun başkanlığında alternatif bir hükümetin kurulmasını önlemek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrailli milletvekilleri geçen hafta düzenledikleri hazırlık oturumunda Meclisin feshedilmesinin ilk aşamasını onaylamıştı.

Meclisin feshine yönelik oylama işleminin bugün ve yarın yapılacak 3 oturumda tamamlanması ve erken seçim tarihinin ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak bugünkü oturum henüz başlamadı.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın bu hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ​​​​​​​

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