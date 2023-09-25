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Dünya

İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı

İsviçre'de 5 siyasi parti 22 Ekim'de yapılacak genel seçimlere yönelik kampanya sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaşmaya vardı.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı

Cenevre

Seçimde yarışacak İsviçre Sosyal Demokrat Partisi, Merkez Partisi, Yeşiller Partisi, Liberal Yeşiller Partisi ve Protestan Partisi, seçim döneminde yapay zekanın sınırlı kullanımı konusunda bir tüzük imzaladı.

Buna göre, partiler yürüttükleri siyasi kampanyalar sırasında herhangi bir yapay zeka kullanımının açıkça beyan edilmesi konusunda anlaştı. Ancak partiler, rakiplerini eleştirirken yapay zekanın kullanılmasını yasakladı.

Yapay zekanın yeni iletişim biçimlerini mümkün kılan bir fırsat olduğunu belirten partiler, bunun aynı zamanda, gerçeklerin çarpıtılmasına veya bazı siyasi aktörlere söylenmeyecek sözlerin atfedilmesine yol açabilecek tehlikeler de sunduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Tüzüğü imzalamayan Radikal Liberal Parti ise yapay zeka temelli olan ve sahte videolar üretilmesini sağlayan "deepfake" gibi teknolojiler yoluyla yapay zekanın kötüye kullanımını yasaklamayı taahhüt ettiğini yazılı olarak açıkladı.

Radikal Liberaller, yapay zekanın rakiplere yönelik eleştirel ve olumsuz kampanya sırasında yasaklanmasını "saçma" bulduklarını da belirtti.

İsviçre Halk Partisi ise bu konu hakkında herhangi bir taahhütte bulunmadı.

İsviçre'de genel seçimler 22 Ekim'de yapılacak.


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