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Dünya

İsviçre'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
İsviçre'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Ameti Amet / AA

Cenevre

Cenevre'nin Place Neuve isimli meydanında düzenlenen gösteriye 7 binden fazla kişi katıldı.

Place Neuve'den Jonction bölgesine yürüyen göstericiler, Filistin, Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin bayrakları ile Filistin'e destek içeren dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında Arapça, Fransızca ve İngilizce Filistin'e destek sloganlar atıldı.

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

İsviçre'nin başkenti Bern'de de Filistin ile dayanışma mitingi düzenlendi. Organizasyona yaklaşık 500 kişi katıldı.

Gösteriler, resmi makamlardan izin alınarak yapıldı.

Basel ve Zürih'te ise Filistin yanlısı gösteriler düzenlenmesine izin verilmedi.

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