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Dünya

Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi

Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı Güneş tutulması ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Winnemucca kentinde görüntülendi.

Şerife Çetin, Tayfun Coşkun  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

New York

Winnemucca'daki kongre merkezine gelen çok sayıda kişi, karatmalı gözlükler ve teleskoplarla halkalı Güneş tutulmasını izledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan 77 yaşındaki Ralph Merletti, "Hayatım boyunca güneş tutulmalarını takip ettim." dedi.

Merletti, babasının 1965'te kendisine doğum gününde hediye ettiği teleskopla geldiğini belirterek bugüne kadar 10. kez güneş tutulması izlediğini kaydetti.

ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayan tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Teksas eyaletlerinden izlendi. Tutulma California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görüldü.

NASA yakından inceleyeceğini açıklamıştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

Tutulma başladığında hilal şeklini alan parçalı tutulma yaşanıyor.

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