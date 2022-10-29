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Dünya

İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni sefer yaptı

1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu tren, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında sefer yaparak dünyanın en uzun yolcu treni rekorunu kırdı.

Ömer Faruk Yıldız   | 29.10.2022
İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni sefer yaptı

Cenevre

İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.

Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu bildirdi.

Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.

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