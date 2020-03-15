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Dünya, Koronavirüs

İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

Bayram Altuğ   | 15.03.2020
İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası

Geneve

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

Bazı gurbetçilerin İsviçre üzerinden Türkiye'ye bilet aldığı belirtildi

Öte yandan edinilen bilgiye göre, bazı iptallere rağmen Türk Hava Yolları (THY), Zürih, Cenevre ve Basel'den Türkiye uçuşlarına devam ediyor.

Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği Almanya ve Fransa'dan bazı gurbetçilerin İsviçre üzerinden Türkiye'ye bilet aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Almanya basınındaki haberlere göre, hükümetin aldığı karar doğrultusunda ülke İsviçre, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yarından itibaren kapatacak.

İsviçre hükümeti de sınır noktalarında yarından geçerli olmak üzere bazı kısıtlamalara geçeceğini duyurmuştu.

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