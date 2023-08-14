Dolar
27.05
Euro
29.53
Altın
1,907.49
ETH/USDT
1,846.70
BTC/USDT
29,393.00
BIST 100
7,737.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

İsviçre merkezli UBS, ABD'de 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı, İsviçre merkezli UBS bankasının konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışında "dolandırıcılık" davasında uzlaşmak için 1,435 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
İsviçre merkezli UBS, ABD'de 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek

New York

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kapsamlı bir soruşturmanın ardından ABD'nin, UBS'nin 2006 ve 2007 yıllarında ihraç edilen 40 konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışıyla bağlantılı yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla şikayette bulunduğu hatırlatıldı.

Şikayette UBS'nin bu menkul kıymetlerin alıcılarına bilerek yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öne sürüldüğü aktarılan açıklamada, UBS ve ABD merkezli bağlı kuruluşları hakkında söz konusu iddiayla 2018'de açılan davanın sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, UBS'nin davada uzlaşmak için 1,435 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, uzlaştırmada karara bağlanan iddiaların sadece iddia niteliğinde olduğu, herhangi bir sorumluluk tespiti yapılmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı, 33 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi

Benzer haberler

İsviçre merkezli UBS, ABD'de 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek

İsviçre merkezli UBS, ABD'de 1,4 milyar dolar ceza ödeyecek

Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası

Çevreyi kirletenlere 7 ayda yaklaşık 546 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, 16 teşebbüse 151 milyon 148 bin lira idari para cezası verdi
Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak

Yunanistan, kundaklama ve ihmalle yangına sebep olanlara verilecek cezaları artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet