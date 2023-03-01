İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasındaki görüşmeleri destekliyor
İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme için gerçekleştirilen görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.
Cenevre
İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "Avrupa önerisi" konusunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında Brüksel'de yapılan son toplantının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Paylaşımda, İsviçre'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından kolaylaştırılan diyaloğu desteklediği ve daha fazla müzakerenin istenen sonuçları vermesini umduğu belirtildi.
Vucic ve Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerilerini görüşmek üzere 27 Şubat'ta Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya gelmişti.
Toplantı sonrası taraflardan "olumlu" açıklamalar geldi
Borrell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek için prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini söylemişti.
Vucic ise Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin devam edeceğini, bir sonraki toplantının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'da gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Kurti de Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerisi olan Fransız-Alman Planı'nın içeriği üzerinde anlaştıklarını belirtmişti.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.