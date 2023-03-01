Dolar
18.89
Euro
20.14
Altın
1,841.87
ETH/USDT
1,652.50
BTC/USDT
23,684.00
BIST 100
5,318.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasındaki görüşmeleri destekliyor

İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme için gerçekleştirilen görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan   | 01.03.2023
İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasındaki görüşmeleri destekliyor

Cenevre

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "Avrupa önerisi" konusunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında Brüksel'de yapılan son toplantının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, İsviçre'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından kolaylaştırılan diyaloğu desteklediği ve daha fazla müzakerenin istenen sonuçları vermesini umduğu belirtildi.

Vucic ve Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerilerini görüşmek üzere 27 Şubat'ta Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya gelmişti.

Toplantı sonrası taraflardan "olumlu" açıklamalar geldi

Borrell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek için prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini söylemişti.

Vucic ise Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin devam edeceğini, bir sonraki toplantının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'da gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

Kurti de Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerisi olan Fransız-Alman Planı'nın içeriği üzerinde anlaştıklarını belirtmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi’de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Depremden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek gösterildi

Benzer haberler

İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasındaki görüşmeleri destekliyor

İsviçre, Kosova ile Sırbistan arasındaki görüşmeleri destekliyor

Sırp ve Kosovalı liderler, ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelere devam edeceklerini duyurdu

AB, Kosova-Sırbistan müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu

Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün

Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün
Sırbistan ve Bosna Hersek'ten depremzedeler için yardım tırları gönderildi

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten depremzedeler için yardım tırları gönderildi
İsviçre'de çocukların çizdiği resimler deprem bölgesindeki akranlarına ulaştırılacak

İsviçre'de çocukların çizdiği resimler deprem bölgesindeki akranlarına ulaştırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet