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Dünya, Asrın felaketi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği'den Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 6 ve 20 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İsa Toprak   | 01.03.2023
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri el-Karadaği'den Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, ziyaretinden dolayı el-Karadaği'ye teşekkür etti.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Türkiye'de insanların, yaraların sarılması için elinden geleni yapmak üzere harekete geçtiğini kaydetti.

Başkanlık olarak da ilk andan itibaren sahaya çıktıklarını belirten Erbaş, bölgede bütün hoca, müftülerle depremzedelere manevi destek ve rehberlik etme noktasında büyük bir mücadele yürüttüklerini anlattı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de Türk halkına taziyelerini ileterek, yardım için deprem bölgesine ekip gönderdiklerini aktardı.

Karadaği, deprem bölgesinde bir İslam merkezi, cami ve hastane inşa etme isteklerini Erbaş'a iletti.

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