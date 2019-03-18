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İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
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Dünya

İsveç'te Uygur Türklerine mülteci statüsü verilecek

İsveç, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen Uygur Türklerine ve aynı bölgeden gelen diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına mülteci statüsü tanıyacağını duyurdu.

Atila Altuntaş   | 18.03.2019
İsveç'te Uygur Türklerine mülteci statüsü verilecek

Stockholm

İsveç Göçmen Ofisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelerek İsveç'e sığınma talebinde bulunan Müslüman Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına mülteci statüsü verileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu gruba mensup kişilerin sığınma başvurularının direkt kabul edileceği ve sınır dışı edilmeyecekleri bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun (UNHRC) Çin'deki kamplarda tutulan Uygurların sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu yönündeki raporuna atıfta bulunulan açıklamada, "İnsanı Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporuna göre de Sincan'daki din özgürlüğünün sınırlamaları o kadar yaygınlaştı ki bölgede İslam dinini yaşamak pratikte yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararın diğer Batı ülkeleri tarafından da alınmasını beklediklerini söyledi.

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