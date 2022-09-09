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Dünya

İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

İsveç'in Jönköping kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı İsveç Diyanet Vakfına bağlı bir Türk camisine taşlı saldırı yapıldı.

Atila Altuntaş   | 09.09.2022
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı

Stockholm

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi. Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikayetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikayetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.

Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.

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