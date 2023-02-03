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Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı

İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Atila Altuntaş   | 03.02.2023
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı

Stockholm

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

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