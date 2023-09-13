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Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından yeni provokasyon

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Atila Altuntaş  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından yeni provokasyon

Stockholm

İsveç Meclisinin açılışını fırsat bilerek dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor.

Terör örgütü PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.

İsveç'te PKK provokasyonları

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

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