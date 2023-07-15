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Dünya

İsveç'te Müslüman eylemci, İncil ve Tevrat'ı yakmayarak "kutsala saygı" mesajı verdi

İsveç polisinden İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat ve İncil yakmak için izin alan Suriyeli Müslüman Ahmet Alluş, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına tepki olarak adı geçen kutsal kitapları yakmadı.

Atila Altuntaş  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
İsveç'te Müslüman eylemci, İncil ve Tevrat'ı yakmayarak "kutsala saygı" mesajı verdi Fotoğraf: Atila Altuntaş / AA

Stockholm

Eylemi düzenlemek üzere büyükelçiliğin önüne gelen Alluş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir kutsal kitabın yakılmaması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla bu eylemi yapmak için izin aldığını aktardı.

Alluş, "Ben Müslümanım kutsal ve dini kitapları yakamam." dedi.

İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılma provokasyonlarına da işaret eden Alluş, şöyle konuştu:

"İfade özgürlüğü ile etnik gruplara hakaret etmek arasında fark var. Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitapların yakılmasının nefret suçu olması lazım. Buna dikkati çekmek için polisten Tevrat ve İncil yakma eylemi için izin aldım. Kesinlikle bir dini kitabı yakma amacım yok."

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

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