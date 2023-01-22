Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,613.20
BTC/USDT
22,453.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Mücahit Türetken   | 22.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

İstanbul

Ellerinde Türk bayrağı ve AGD flamalarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto gösterisinde basın açıklamasını AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptı.

Rasmus Paludan'ın daha önceki eylemlerini hatırlatan Yaroğlu, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının da devlet korumasında ve polis eşliğinde gerçekleştirdiğini söyledi.

İsveç devletinin ifade özgürlüğü adı altında Kur'an'a hakaret edenlere sahip çıkarak olayın faillerinden olduğunu anlatan Yaroğlu, Müslüman ülkelerin liderlerini saldırıya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

Öte yandan İsveç Konsolosluk binasından bir kadının mum yakarak pencere önüne koyduğu görüldü.

Bir süre protesto gösterisini izleyerek cep telefonuyla kayda alan kadın daha sonra pencere önünden ayrıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan korucu Encu'nun ailesine başsağlığı diledi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı sadece bir slogan değil bir hedef
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu
KKTC, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı

Benzer haberler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İstanbul'da protestolar sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet