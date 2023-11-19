İsveç'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Stockholm
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsveç Parlamentosu önünde toplanan binden fazla gösterici, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açtı.
- Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12 bin 300 oldu
- İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçen göstericiler, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.