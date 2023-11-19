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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mehmet Akif Turan  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus

Tunuslular, Filistin Davasını Savunma Komitesi, Halk Hareketi, Ulusal Avukatlar Birliği’nin çağrısı üzerine Buheyra semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "Büyükelçilerin sınır dışı edilmesini istiyoruz”, “Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulsun” yazılı pankartlar açtı.

"Büyükelçilikler kapatılsın”, “Fransızlar ve Amerikalılar işgalci İsrail’in ortakları” sloganları atan göstericiler, Arap ülkelerinin liderlerinin sessizliğine de tepki gösterdi.

Filistin ile dayanışma gösterilerinin devam ettiği Tunus’ta İsrail saldırılarına destek verdikleri gerekçesiyle tepki gören Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde 24 saat yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.

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