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Dünya

İsveç'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına İsveç'te ilk kez rastlandı.

Atila Altuntaş   | 31.01.2020
İsveç'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Stockholm

İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesinde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi. 

Genç kadının, Vuhan kentine kısa süre önce turistik ziyaret gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 24 Ocak'ta İsveç'e geldiği ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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