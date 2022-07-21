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Dünya

İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor

İskandinav ülkesi İsveç'te hava sıcaklığının ilerleyen günlerde 35 santigrat dereceye ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

Mehmet Alaca, Çağla Güngör   | 21.07.2022
İsveç'te hava sıcaklığının 35 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor

Ankara

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Avrupa'da rekor kıran sıcak hava dalgasının İsveç'e ilerlediği ve bu hafta ülke genelinde aşırı yüksek sıcaklıkların beklendiği açıklaması yaptı.

Termometrelerin 35 santigrat dereceyi göstermesi halinde su kıtlığı ve orman yangını riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Enstitü, vatandaşlara bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

Marsh Mclennan İklim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Swenja Surminski, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getirdiğini ve hükümetlerin gelecekte daha sık gerçekleşecek aşırı sıcaklara karşı hazırlık yapması gerektiğini aktardı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu İklim Etkileri Araştırması Başkanı Richard Betts de iklim değişikliğinin karbondioksit ve diğer sera gazlarının salımı sonucu oluştuğuna dikkati çekerek, küresel ısınmayı durdurmak ve ısı dalgalarının daha sık ve yoğun hale gelmesini engellemek için atmosfere sera gazı salımının tamamen sona ermesi gerektiğini söyledi.

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