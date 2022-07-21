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Dünya

İran’dan Irak’ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıyı kınadığını söyledi. Türkiye de saldırıyı kınayarak olayın terör örgütü kaynaklı olduğuna dikkati çekmişti.

Ahmet Dursun   | 21.07.2022
İran’dan Irak’ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama

Ankara

İran, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Irak'ın Zaho ilçesindeki saldırıyı kınadığını bildirdi.

Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Irak hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye saldırıyı kınadı

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz, ihtiyaç olursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Tabii bu saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada da net bir şekilde de bunu yalanladık.

Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve dün bu haberler gelir gelmez tabii ilgili kurumlarımızda da hemen istişareler yaptık, bilgi paylaşımları yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırmış olmamıştır."

Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde dün bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

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