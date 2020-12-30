Euro
9.05
Dolar
7.37
BIST 100
1,469.46
Altın
1,881.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.

Atila Altuntaş   | 30.12.2020
İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

Stockholm

İsveç Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektupun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı." dedi.

Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan günlük en fazla ölüm sayısı kayıtlara geçti
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor
Venezuela Sputnik V ile 10 milyon doz Kovid-19 aşı anlaşması imzaladı
Bakan Koca: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek
Bakan Koca: Tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük

Benzer haberler

İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Mahrem imam FETÖ'cü astsubayı içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş

Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde cami ve külliye inşaatı yükseliyor

Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde cami ve külliye inşaatı yükseliyor