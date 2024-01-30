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Dünya

İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat

İsveç'te sağlık kontrolü esnasında başörtüsünün çıkarılması istenen Müslüman bir kadına, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 6 bin 200 avro tazminat ödenmesine karar verildi.

Atila Altuntaş  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat

Stockholm

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde boyun ağrısı şikayetiyle bir sağlık merkezine başvuran ismi paylaşılmayan Müslüman kadından doktor başörtüsünü çıkarmasını istedi.

Kadının 22 Mart 2023'te maruz kaldığı ayrımcılık olayını ombudsmana taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doktor kadının başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık merkezinin bağlı bulunduğu Uppsala Belediyesinin söz konusu kadına 6 bin 200 avro tazminat ödemesine karar verdik."

Uppsala Belediyesi de karar hakkında açıklama yapmayacağını duyurdu.

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