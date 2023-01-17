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Dünya

İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek vermek için bir kez daha bölgeye gitti.

Mesut Zeyrek   | 17.01.2023
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Lützerath'da yine aktivistlerle bir araya geldi Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Lützerath

Thunberg, madenin genişletilmesine karşı çıkan ve bu soruna dikkati çekmek için 7 gündür bölgede eylem yapan çevrecilerle yine bir araya geldi.

İsveçli aktivist, cumartesi günü bölgede yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı eylemde yer almış, pazar günü de yanındaki grupla kapatılan maden bölgesine yasak olmasına rağmen girdiği gerekçesiyle polis tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Farklı bölgelerde de çevreciler, protestolar ve eylemler düzenliyor

Lützerath'daki madenlerin genişletilme kararını protesto etmek için Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin farklı bölgelerinde de çevreciler, protestolar ve eylemler gerçekleştirdi.

Yaklaşık 100 çevreci, Rommerskirchen-Neurath elektrik santraline giden demir yolunda oturma eylemi yaparak santrale giden kömür yüklü trenleri engelledi.

Bir grup çevreci de Köln'ün en işlek caddelerinden Aachener Caddesi'ne ellerini yapıştırdı. Eylem bölgede trafiği bir süre aksattı.

Eyaletin başkenti Düsseldorf'ta da eylemciler ellerini, eyaletin İçişleri Bakanlığı binasının kapısına yapıştırdı.

Çevreciler, Lützerath'da polisin eylemcilere yönelik sert tavrını eleştirerek, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul'un istifasını istedi.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

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