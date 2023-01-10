Dolar
18.77
Euro
20.19
Altın
1,878.74
ETH/USDT
1,335.70
BTC/USDT
17,285.00
BIST 100
5,121.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da çevre aktivistleri ile polis arasında arbede yaşandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'da gösteri yapan çevre aktivistleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Mesut Zeyrek   | 10.01.2023
Almanya'da çevre aktivistleri ile polis arasında arbede yaşandı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Lützerath

Polis, örgütlenerek yığınak yapan ve ağaç evlerde yaşayan çevre aktivistlerinin köyün dışında kurduğu barikatları kaldırarak köyün merkezine ilerlemeye başladı.

Lützerath köyünde linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE'yi protesto eden göstericilerin, bölgeden çıkarılması için alınan karara direneceklerini açıklayan yüzlerce göstericinin, polisi ve iş makinalarını engellemek amacıyla barikatlar yapıp hendekler kazdığı, kendilerini ağaçlara zincirlediği, ulaşılması zor olan ağaçların tepelerine baraka evler yaptığı gözlendi.

Polis ile yerlerini terk etmek istemeyen göstericiler arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşanmaya başladı.

Çevreyi korumanın suç olmadığını savunan göstericiler, polisin sert tavrını eleştirdi.

Dış bölgelerdeki barikatları kaldıran polisin gün içinde ya da yarın, köyün içine girmesiyle olayların büyüyebileceği bekleniyor.

Eylemciler direneceklerini açıkladı

Lützerath köyünde, linyit kömürü çıkaran enerji şirketine tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise global çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak
Van Valisi Balcı, gazetecilerle bir araya geldi
Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
2022 en sıcak 5. yıl oldu

Benzer haberler

Almanya'da çevre aktivistleri ile polis arasında arbede yaşandı

Almanya'da çevre aktivistleri ile polis arasında arbede yaşandı

Fransa'da yabancılara kötü muameleyi ifşa eden Müslüman polise baskı yapıldığı ortaya çıktı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Solingen'de kapatılan fabrikanın çoğu Türk olan işçileri 12 gündür eylemde

Solingen'de kapatılan fabrikanın çoğu Türk olan işçileri 12 gündür eylemde
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet