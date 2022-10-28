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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye ile ortak hareket ediyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türkiye ile teröre karşı ortak hareket ettiklerini söyledi.

Atila Altuntaş   | 28.10.2022
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye ile ortak hareket ediyoruz Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğindeki resepsiyona İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Savunma Bakanı Pal Jonson, Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol ile çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılını kutladı.

Billström, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmak istediklerini dile getirerek "Türkiye ile teröre karşı ortak hareket ediyoruz. Umarım gelecek yıl İsveç olarak NATO'ya girmiş olur ve Cumhuriyet'in 100'cü yılını müttefikimizle burada tekrar kutlarız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tezel ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kutlamasında seçkin dostları görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek İsveç ile Türkiye arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uğraş vereceklerini aktardı.

Tezel, gündüz diplomat ve misyon şefleri için resepsiyon verdiklerini, akşam da Türk toplumu adına resepsiyon vereceklerini belirtti.

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