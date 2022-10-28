KGAÖ'ye üye devletlerin liderleri Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek üzere toplandı
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlerin liderleri, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek için olağanüstü toplandı.
Ankara
Ermenistan'ın talebi üzerine çevrim içi yapılan toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.
Toplantıda, 12-13 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan durumu incelemek için KGAÖ'nün gönderdiği heyetin raporu görüşüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.