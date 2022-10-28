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Dünya

KGAÖ'ye üye devletlerin liderleri Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek üzere toplandı

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlerin liderleri, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek için olağanüstü toplandı.

Ruslan Rehimov   | 28.10.2022
KGAÖ'ye üye devletlerin liderleri Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüşmek üzere toplandı

Ankara

Ermenistan'ın talebi üzerine çevrim içi yapılan toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.

Toplantıda, 12-13 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan durumu incelemek için KGAÖ'nün gönderdiği heyetin raporu görüşüldü.

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