Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,084.41
Altın
1,958.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu, çalışanlarından TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

Atila Altuntaş   | 17.08.2020
İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

Stockholm

İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı
Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç devlet televizyonu çalışanlarına TikTok kullanmayı yasakladı

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen aşırı sağcı politikacıya izin verilmedi

TikTok şimdi de ABD-Çin kavgasının göbeğinde

Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

Trump'tan TikTok ve WeChat ile iş yapmayı yasaklayan iki kararname

ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok'u indirmelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu hükümet çalışanlarına TikTok'u indirmelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak