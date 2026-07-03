İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin oldukça çalkantılı bir dönemde gerçekleştirileceğini belirterek, burada en önemli mesajlarının Ukrayna'ya destek verilmesi olacağını söyledi.

İsveç, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek mesajı verecek İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin oldukça çalkantılı bir dönemde gerçekleştirileceğini belirterek, burada en önemli mesajlarının Ukrayna'ya destek verilmesi olacağını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.

Kristersson, Ankara Zirvesi'nin küresel ölçekte oldukça çalkantılı bir dönemde yapıldığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın büyük bir yoğunlukla sürdüğünü ancak Rus ordusunun kayda değer bir ilerleme sağlayamadığını söyledi.

Küresel kamuoyunun Rusya'nın pozisyonunu sorguladığını dile getiren Kristersson, "Ankara Zirvesi öncesinde tüm dünyanın kendine sorduğu en büyük soru şu: Müzakere etmek istemeyen ama aynı zamanda kazanamayacak gibi de görünen bir Rusya ne yapar?" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Kristersson, ilkbahar dönemi boyunca bölgedeki durumun öngörülemez ve endişe verici olduğunu ancak son dönemde kısmi bir istikrarın hakim olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın sınırlı trafik için yeniden açıldığını anımsatan İsveç Başbakanı, bölgede kalıcı barış için adımların atılmasını umduklarını ve bu arka plan eşliğinde NATO müttefikleriyle Ankara'da bir araya geleceklerini kaydetti.

Zirvenin 3 ana gündem maddesi

NATO Genel Sekreteri'nin Ankara Zirvesi için belirlediği üç ana önceliği paylaştıklarını dile getiren Kristersson, bu başlıkları "yük paylaşımı", "güçlü savunma sanayi tabanı" ve "Ukrayna'ya uzun vadeli destek" olarak sıraladı.

"Yük paylaşımının", önceki NATO zirvesinde mutabık kalınan yüzde 5'lik savunma harcaması taahhüdünün takibinin yapılması ve İttifak içinde daha güçlü bir Avrupa sütununun inşa edilmesi olduğunu aktaran Kristersson, zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayisi Forumu'nda "Güçlü savunma sanayisi tabanının" öncelikli olarak ele alınacağını ifade etti.

Kristersson, Ukrayna'ya sağlanacak yardımların uzun vadede güvence altına alınması ihtiyacını dile getirdi.

"Ukrayna'ya destek İsveç'in en öncelikli dış politika hedefidir"

Ukrayna'ya verilen desteğin İsveç için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kristersson, "Ukrayna'ya destek, İsveç'in en öncelikli dış politika hedefidir. Bu, Avrupa güvenliğine yapılan gerçek bir yatırımdır ve İsveç bu konuda öncü ülkelerden biri olarak rol oynamaktadır. Ankara'daki en önemli mesajımız da muhtemelen bu olacak." diye konuştu.

Kristersson, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin zirvenin ilk günündeki akşam yemeğine katılacak olmasını da "çok önemli bir işaret" olarak nitelendirdi.

Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlere de değinen Kristersson, bir yıl önce Lahey'de alınan, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunmaya ayrılması yönündeki kararın tüm müttefikler tarafından en geç 2030'a kadar yerine getirilmesi gerektiğini tartışacaklarını belirtti.

İsveç savunma sanayisinde ihracat patlaması

İsveç'in son aylarda savunma sanayisinde büyük başarılara imza attığını söyleyen Kristersson, Ukrayna'ya yeni versiyon 16 Gripen savaş uçağı ve Polonya'ya 3 A26 denizaltısı sattıklarını, Kanada ile de 6 GlobalEye erken ihbar ve kontrol uçağı için görüşmelere başladıklarını bildirdi.

Kristersson, hükümetleri döneminde İsveç savunma sanayisi ihracatının yüzde 70 arttığına işaret ederek şunları kaydetti:

"NATO kendi savunmasını yapılandırırken, bu süreç giderek artan bir oranda İsveç'in elleriyle inşa ediliyor. Bu oldukça dikkat çekici. Bu başarı, hem İsveçli şirketlerin hem de İsveç hükümetinin ortak çabasının ürünüdür. Savunma sanayisi artık piyasalarda finanse edilmekte zorlanan, sürdürülemez bir alan olarak görülmüyor aksine, coğrafyamızda demokrasiyi savunmak için zorunlu bir kaynak olarak kabul ediliyor. Bir mühendisler ülkesi olan İsveç'in, artık NATO'ya sadece kendi güçlü savunmasından çok daha fazla yolla katkı sağladığı açıkça görülüyor."

"Ukrayna sadece kendi güvenliğine değil, bizim güvenliğimize de katkıda bulunuyor"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da Ankara'daki zirveye liderlerin yanı sıra dışişleri ve savunma bakanlarının da katılarak yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini vurguladı.

Zirve marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir araya geleceklerini aktaran Stenergard, ayrıca Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan "İstanbul İşbirliği Girişimi" ortaklarıyla da toplantı yapacaklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gösterdiği dirençle NATO için kilit bir ortak olduğunu dile getiren Stenergard, "Ukrayna sadece kendi güvenliğine değil, bizim güvenliğimize de katkıda bulunuyor. Hepimizin, Ukrayna'nın cömertçe paylaştığı inovasyon kapasitesinden ve savaş deneyimlerinden dersler çıkarması gerekiyor." dedi.