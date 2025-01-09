Dolar
35.35
Euro
36.51
Altın
2,671.07
ETH/USDT
3,297.20
BTC/USDT
93,530.00
BIST 100
9,953.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak

İsveç'in Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
İsveç, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak

Berlin

İsveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 44 yeni Leopard 2A8 tankının satın alınacağı ve envanterdeki 66 Leopard 2 tankı ile diğer savaş araçlarının kapsamlı şekilde modernize edileceği belirtildi.

Savunma Bakanı Pal Jonson, mevcut güvenlik durumu nedeniyle 1950'lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsveç'in bu amaçla yeni üretilen 44 Leopard 2A8 tankının temini için Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Modernizasyon için 22 milyar kron (yaklaşık 1,9 milyar avro) harcanacağı ve savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirerek kurulmakta olan dört tugayın tamamlanmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz
Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Benzer haberler

İsveç, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak

İsveç, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tankı satın alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet