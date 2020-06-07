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Dünya

İsrailliler, Filistinli otizmli gencin şehit edilmesini protesto etti

İsrail polisinin geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te otizmli Filistinli İyad Hallak'ı (32) şehit etmesini protesto eden çok sayıda İsrailli, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evinin önünde gösteri düzenledi.

Gülşen Topçu   | 07.06.2020
İsrailliler, Filistinli otizmli gencin şehit edilmesini protesto etti

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki habere göre, onlarca İsrailli, Bakan Ohana'nın evinin önünde toplandı. 

İsrail polisinin, Hallak'ı öldürmesine tepki göstererek slogan atan eylemciler, "İyad için adalet" ve "polis şiddeti herkes için tehlikeli" yazılı dövizler taşıdı.

Haberde ayrıca, İsrail polisinin, yasal olmadığı gerekçesiyle gösteriye müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün ilk kez otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İyad Hayri Hallak (32), 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.



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