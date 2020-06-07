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Dünya, Koronavirüs

Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Mehmet Nuri Uçar   | 07.06.2020
Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açılıyor

Kuveyt


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fehd el-Afasi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camilerin 10 Haziran Çarşamba günü yeniden ibadete açılacağını belirtti.

Camilerde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin alındığı ve gereken hazırlıkların yapıldığını ifade eden Afasi, tüm camilerin sterilize edildiğini söyledi.

Afasi, camilerin, ülkedeki sağlık otoriteleri tarafından belirlenen şart ve talimatlara uygun şekilde açılacağını belirterek tüm cemaate güvenlik ve sağlıkları için verilen talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

Kuveyt, 13 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

Vaka sayısı 31 bini aştı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 717 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 264'e, vaka sayısının 31 bin 848'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 205 olduğu ifade edildi.

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