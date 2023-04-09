Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,835.20
BTC/USDT
27,926.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında Beşiktaş Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Dünya

İsrailli muhalif lider Lapid'den "Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı" açıklaması

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ülkedeki son gelişmeler ve yaşanan olaylar hakkında yaptığı görüşmenin ardından "daha endişeli" hale geldiğini söyledi.

Ekrem Biçeroğlu  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
İsrailli muhalif lider Lapid'den "Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı" açıklaması

Kudüs

Lapid'in Tel Aviv'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı, Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Lapid, İsrail'deki son olaylardan endişe duyduğunu, ancak Netanyahu ile görüşmesinin ardından "daha fazla endişelendiğini" kaydetti.

Lapid, konuşmasında "Netanyahu, hükümetinin işleri kontrol edemediğini ve güvenilemeyeceğini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa baskını ile ilgili eleştirilerde bulunan Lapid ayrıca, "Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e verilen yetkileri geri çekmelidir. Ben-Gvir gibi bir TikTok palyaçosu, Tapınak Dağı gibi bir yeri yönetemez." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a düzenlenen saldırılarla daha da tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vizyonumuz ve hedefimiz bellidir
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te bir fırından pide aldı
TBMM Başkanı Şentop, 28. Dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi

Benzer haberler

İsrailli muhalif lider Lapid'den "Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı" açıklaması

İsrailli muhalif lider Lapid'den "Netanyahu ile görüştükten sonra endişelerim arttı" açıklaması

İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor

İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor
Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak

Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet