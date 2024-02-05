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Dünya

İsrailli muhalefet lideri: Ramazan'da Doğu Kudüs'ün idaresi Ben Gvir'e verilmesin

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtti.

Gülşen Topçu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrailli muhalefet lideri: Ramazan'da Doğu Kudüs'ün idaresi Ben Gvir'e verilmesin

Kudüs

Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yaklaşık 1 ay sonra Ramazan ayının başlayacağını ve ülkenin buna hazır olmadığını" ifade etti.

Hükümete "bir felakete doğru gidiyoruz" uyarısında bulunan Lapid, "Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ramazan'da Ben Gvir'e verilmesi bölgeyi ateş atar. Ben Gvir'in istediği de bu ancak İsrail'in ihtiyacı olan şey bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Ben Gvir'in elinden yetkileri almaya ve Ramazan ayına hazırlık için üst düzey bir ekip kurmaya çağırdı.

Kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir

Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, kolluk kuvvetlerinden sorumlu bakanlığa getirilmişti.

İsrail yönetimi, normal şartlarda Ramazan ayında Doğu Kudüs'teki yıkımlardan kaçınıyor ancak Mart 2023'te Bin Gvir, Ramazan'da Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına devam edilmesi talimatı vermişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

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