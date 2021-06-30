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Dünya

İsrailli heyet Hamas'la esir takasını görüşmek için Mısır'da

İsrail heyetinin Hamas ile dolaylı yürütülen esir takası görüşmelerine devam etmek için Mısır'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Ekrem Biçeroğlu   | 30.06.2021
İsrailli heyet Hamas'la esir takasını görüşmek için Mısır'da

Kudüs

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Mısır'a giden güvenlik yetkililerinden oluşan heyete Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için başmüzakerecilik görevini yürüten Yaron Blum'un başkanlık ettiği aktarıldı.

Haberde son zamanlarda konuyla ilgili Mısır'da birçok görüşme yapıldığı ancak ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Hamas'ın elindeki 4 İsrailli ile İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin değişimi için Mısır ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerin içeriğine dair taraflar bilgi vermekten kaçınıyor.

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