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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Quds

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.

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