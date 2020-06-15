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Dünya

İsrailli Bakan: Tek taraflı ilhak İsrail'in geleceği için tehlikeli olur

İsrail Tarım Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi-Beyaz İttifakı milletvekili Alon Schuster, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhakının" ülkesi için tehlikeli olacağını söyledi.

Mustafa Deveci   | 15.06.2020
İsrailli Bakan: Tek taraflı ilhak İsrail'in geleceği için tehlikeli olur

Kudüs

İsrail Tarım Bakanı ve koalisyon hükümeti ortağı Mavi-Beyaz İttifakı milletvekili Alon Schuster, Jerusalem Post gazetesinde verdiği demeçte, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Mavi-Beyaz İttifakı'nın yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakına" karşı olmadığını dile getiren Schuster, "Ürdün Vadisi ve yerleşim birimlerini istiyoruz ancak bu adımın meydan okuyarak değil de kalıcı bir anlaşmayla atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tek taraflı "ilhakın" İsrail'in Mısır ve Ürdün ile varılan barışın yanı sıra Körfez ülkeleriyle olan ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulunan Schuster, "Tek taraflı ilhak İsrail'in diplomatik, güvenlik ve ekonomik geleceği için tehlikeli olur. Fikir birliği olmadan bunu yapmak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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