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Dünya

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: PKK başı ezilmesi gereken ortak düşmandır

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." dedi.

Haydar Karaalp   | 15.06.2020
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: PKK başı ezilmesi gereken ortak düşmandır

Bağdat

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." dedi.

Yıldız, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Arapça paylaşımda bulundu.

"PKK, çocukları ve öğretmenleri katlediyor." ifadelerini kullanan Büyükelçi Yıldız, terör örgütünün kutsal şehit kanının dökülmesinin müsebbibi olduğunu belirtti.

Yıldız, paylaşımının devamında, "PKK, terör örgütüdür ve zehirden ibarettir. PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." ifadelerine yer verdi.

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