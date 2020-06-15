Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: PKK başı ezilmesi gereken ortak düşmandır
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." dedi.
Bağdat
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, terör örgütü PKK'nın çocuk katili olduğunu belirterek, "PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." dedi.
Yıldız, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Arapça paylaşımda bulundu.
"PKK, çocukları ve öğretmenleri katlediyor." ifadelerini kullanan Büyükelçi Yıldız, terör örgütünün kutsal şehit kanının dökülmesinin müsebbibi olduğunu belirtti.
Yıldız, paylaşımının devamında, "PKK, terör örgütüdür ve zehirden ibarettir. PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.