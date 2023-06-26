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Dünya

İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti

İsrail'in aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarını "terörizm" olarak nitelendiren İsrail güvenlik yetkililerini, Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetti.

Mücahit Aydemir  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti

Kudüs

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin üyesi Strock, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik organize saldırılarını "milliyetçi terörizm" olarak nitelendiren İsrail ordusuna, istihbaratına ve polis yetkililerine tepki gösterdi.

Dindar Yahudi (Haredi) radyo kuruluşu Kol BaRama'ya konuşan ve kendisi de Haredi Yahudilerinden olan kadın Bakan, "Yahudi milliyetçi terörizmi hakkında bir mesaj yayınladılar. Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Wagner grubu mu?" dedi.

Strock, fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerine karşı çıktığını belirtirken, "Ancak bu olaylara milliyetçi terörizm demek utanç verici ve rezalettir." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile bilinen Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Strock, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim yerlerinden birinde yaşıyor.

Netanyahu'dan Bakan Strock'a tepki

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bakan Strock'un açıklamalarını reddettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Bakan Orit Strock'un sözlerini reddediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun konuya ilişkin "Demokrasilerde herkes eleştiriye tabidir; ancak teröre karşı ve İsrail'in güvenliği için mücadelemize öncülük eden insanları karalamak için hiçbir gerekçe yoktur." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

Batı Şeria'da "Yahudi yerleşimci terörizmi"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet( Şabak) Başkanı Ronan Bar ve İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai, 24 Haziran'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistin beldelerine düzenlediği ve onlarca ev ve aracı ateşe verdiği organize saldırılar, "milliyetçi terörizm" olarak nitelendirilmiş, bununla mücadele edileceği bildirilmişti.

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, geçen hafta Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus yakınlarındaki Filistin beldelerine karşı günlerce organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya beldesindeki Filistinlilere saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

İsrail güvenlik güçlerinin günler süren saldırılara engel olmaması dikkati çekmişti.

Filistin yönetimi ve uluslararası kamuoyu yerleşimcilerin saldırılarını kınamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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