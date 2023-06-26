Dolar
25.85
Euro
28.20
Altın
1,925.58
ETH/USDT
1,891.20
BTC/USDT
30,400.00
BIST 100
5,732.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Interflex Operasyonu kapsamında 17 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini açıkladı

İngiltere'de, Ukraynalı silahlı kuvvetler mensuplarına yönelik 12 ülkeden personelin katılımıyla yürütülen operasyonun (Interflex) ilk yılında 17 bin Ukrayna askeri eğitildi.

Behlül Çetinkaya  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İngiltere, Interflex Operasyonu kapsamında 17 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini açıkladı

Londra

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin girişimi ve Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Estonya, Letonya ile Litvanya'nın desteğiyle yürütülen çok uluslu Interflex Operasyonu'nun detayları paylaşıldı.

Eğitimler kapsamında bu zamana kadar 17 bin Ukrayna askerinin eğitildiği belirtilen açıklamada, 2024'e kadar 30 bin askerin eğitileceği, İngiliz ordusunun 1400 askerle eğitimleri yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıl başlayan operasyon kapsamında eğitim alan Ukraynalı personelin, postal, üniforma, kask, çelik yelek ve uyku tulumu gibi ekipmanlarla da donatıldığı ifade edildi.

Tıbbi müdahale eğitimleri de veriliyor

Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise Ukraynalı askerlere çatışma alanında tıbbi müdahale eğitimi verildiği de kaydedildi.

Toplam 49 Ukraynalı askerin çatışma alanında tıbbi müdahale teknikleri, aşırı kan kaybına karşı müdahale, tıbbi müdahale stratejileri, yaralıların savaş alanı dışına taşınması ve savaş travması üzerine eğitimler aldığı vurgulanan açıklamada, eğitimlerin İngiliz, Hollanda ve İzlanda ordusu tarafından yürütüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, Ukraynalı askerlere kendilerini koruma üzerine eğitimler verildiğine ve eğitimlerin 5 hafta sürdüğüne işaret edildi.

İngiltere'nin, eğitimlerin yanında savaşın başından bugüne kadar Ukrayna'ya askeri alanda 4,5 milyar sterlinlik (yaklaşık 150 milyar lira) destek sağladığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Hibe edilen ekipmanların kullanımı için eğitim alıyorlar

Interflex Operasyonu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının ardından Ukraynalı askerlerin eğitimi için 2015'te başlatılan ve 22 bin kişinin eğitim almasıyla geçen sene şubatta askıya alınan Orbital Operasyonu'nun devamı kabul ediliyor.

Interflex'e katılan ilk 450 Ukrayna askeri, İngiltere'nin verdiği silahların kullanımı üzerine eğitimler almıştı. İngiliz donanmasından da eğitimler alan askerler, İngiliz ordusunun hibe ettiği tankların kullanımı eğitimlerine de katılıyor.

İngiltere dışındaki ülkeler de çeşitli sayılarda eğitmen ve ekipman desteği sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy: Turizmde 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var
Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
İl il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız durmadan devam edecek

Benzer haberler

İngiltere, Interflex Operasyonu kapsamında 17 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini açıkladı

İngiltere, Interflex Operasyonu kapsamında 17 bin Ukraynalı askerin eğitildiğini açıkladı

AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan fonu artırıyor

Ukrayna: Rivnopil köyü, savunma kuvvetlerimizin kontrolüne geçti

Ukrayna: Taarruz başladığından bu yana güneyde 130 kilometrekare alan kurtarıldı

Ukrayna: Taarruz başladığından bu yana güneyde 130 kilometrekare alan kurtarıldı
Ukrayna, İsrail'i "apaçık Rus yanlısı" pozisyon almakla suçladı

Ukrayna, İsrail'i "apaçık Rus yanlısı" pozisyon almakla suçladı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet