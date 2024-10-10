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Dünya

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ahmet Karaahmet  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

İdlib

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi.

Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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