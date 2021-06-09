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Dünya

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a ve ülkenin orta kesimindeki Humus iline saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ethem Emre Özcan   | 09.06.2021
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberde, İsrail'in Şam'a saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şam'da şiddetli seslerin duyulduğu öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz İsrail'e ait düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

Rejimin El-İhbariye Es Suriye televizyon kanalı da İsrail'in, Lübnan hava sahası yönünden, Humus'a da benzer saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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