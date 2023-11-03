Dolar
28.40
Euro
30.20
Altın
1,989.00
ETH/USDT
1,793.70
BTC/USDT
34,428.00
BIST 100
7,656.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sultangazi'de yapımı tamamlanan okulların toplu açılışı ve temel atma töreninde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 2 atom bombası gücünde patlayıcı kullandığı ve 35 bin konutu tamamen yıktığı belirtildi.

Muhammed Emin Canik  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı

İstanbul

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 28 gündür aralıksız süren saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 25 ton patlayıcıyla saldırdığı kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 2 atom bombası gücüne eşdeğer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlediği ve evler, kamu tesisleri, okullar ve hastaneler gibi sivillere yönelik yerleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail bombardımanlarında 212 binden fazla konutun hasar gördüğü, bunlardan 35 bininin yerle bir olduğu, aralarında Ortodoks Kültür Merkezi'nin de bulunduğu 85 hükümet binası ve tesisin yıkıldığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 214 okulu vurduğu, bunlardan 45'inin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail'in, saldırılarıyla, 135 sağlık çalışanı, 40 gazeteci, 18 sivil savunma çalışanı ve 49 din görevlisini öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarıyla 54 camiyi tamamen, 110'ununu kısmen yıktığı ve toplamda 164 cami ve 3 kiliseye zarar verdiği belirtildi.

Endonezya Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle çalışmalarını durdurduğu bildirilen açıklamada, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesinin de jeneratörlerinden birinin yakıtının bittiği, hayati bölümlerin çalışmalarını sürdürmesi için önlemler alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "İşgal güçleri, kasıtlı şekilde Cibaliya, El-Bureyc ve Eş-Şati Mülteci Kampları gibi kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

İsrail'in 27 günde 965 katliam gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, 3 bin 670'i çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 60 kişi için kayıp bildiriminde bulunulduğu ve yaklaşık 32 bin kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların enkazında kalan cesetlerden kaynaklanan kokuların yükseldiği ve bu durumun salgın hastalıkların yayılmasına sebep olabileceği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında öldürdüğü 1 yaşından küçük bebeklerin isimlerine yer verilen açıklamada, her birinden yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü 4 ailenin de isimleri paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 138 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarmanın başvurusuyla 1350 internet adresine erişim engellendi
Van Gölü'nde çekilme sürdükçe eski yapıların kalıntıları ortaya çıkıyor
Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: (KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız

Benzer haberler

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı

Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (İsrail-Filistin çatışması) İsrail'in kendini savunma hakkı var

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
İsrail, tüm Gazzeli işçileri çıkartacak

İsrail, tüm Gazzeli işçileri çıkartacak
İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet