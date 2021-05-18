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Dünya

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığı binasında hasar oluştu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında yakınındaki evlere atılan füzeler sebebiyle Sağlık Bakanlığı binasında da hasar meydana geldi.

Halime Afra Aksoy   | 18.05.2021
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığı binasında hasar oluştu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze kentinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hedef aldığı bölgenin yakınlarında yer alan Er-Rimal Sağlık Merkezi ile Sağlık Bakanlığı İdari binasında büyük hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail'in bombaladığı Rimal Mahallesi'ndeki Gazi eş-Şevva apartmanının karşısında bulunan bakanlık binasındaki memurların da yaralandığı kaydedildi.

Gazi eş-Şevva apartmanının üst katlarına İsrail ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hükümet Enformasyon Ofisi, İsrail'in saldırısını kınayarak, söz konusu saldırının ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatına mal olduğunu ve Sağlık Bakanlığı çalışanı 10 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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